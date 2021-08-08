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Перечислены продукты, которые не сочетаются с дыней
Общество
Перечислены продукты, которые не сочетаются с дыней
wikipedia.org  /  Scott Bauer, USDA ARS / Общественное достояние

Москва, 8 августа. Одним из символов лета считается дыня. Для получения максимума пользы необходимо правильно ее употреблять.

Дыня в своем составе имеет достаточное количество железа, магния, кальция, фолиевой кислоты и витамины групп А, В и Е. Также растение содержит калий, который способствует нормализации артериального давления и благоприятно сказывается на работе сердца. Оно также полезно для людей, которые страдают от подагры, стрессов и ревматизма.

При этом стоит учитывать, что чрезмерное употребление дыни может негативно отразиться на работе кишечника. Чтобы получить от нее максимум пользы, не стоит запивать ее водой, а также совмещать с йогуртом или молоком.

Летнее лакомство также способствует избавлению от лишнего веса. Один прием пищи, в таком случае, можно заменить несколькими дольками дыни или арбуза, объяснила Лейла Кадырова.

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