Толчки до 6,8 балла ожидаются в Байкальской рифтовой зоне в ближайшие полгода

Иркутск, 8 августа. Институт земной коры СО РАН опубликовал прогноз изменений сейсмического режима на территории Байкальской рифтовой зоны до 20 января 2022 года.

В Иркутской области на юго-западном фланге Байкальской рифтовой зоны возможны не только мелкие, но и вполне ощутимые толчки. Их средняя интенсивность составит от 6,1 до 6,8 балла. Такие природные явления ожидаются в районе участка Главного Саянского разлома. Он находится севернее Тункинской впадины. К тому же аналогичные явления возможны и на границе с Республикой Тыва.

Еще три толчка с сотрясениями 5–6 баллов прогнозируются в центральной части Байкальской рифтовой зоны. Речь идет об озере Байкал и Баргузинской впадине. На северо-восточном фланге Байкальской рифтовой зоны прогнозируются землетрясения.

Сейсмологическая активность наблюдается и за рубежом. Специалисты зафиксировали у побережья Греции толчки магнитудой 5,1 балла. Эпицентр природного явления располагался в 68,3 км к юго-западу от города Кос.