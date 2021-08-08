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В Италии увидели политический след в ситуации с наблюдателями ОБСЕ в России
Политика
В Италии увидели политический след в ситуации с наблюдателями ОБСЕ в России
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Рим, 8 августа. Россия выполняет свои обязательства по обеспечению здоровья граждан, считает политический аналитик Джулиано Бифольки.

Итальянский эксперт оценил решение ОБСЕ не отправлять наблюдателей на предстоящие парламентские выборы в РФ. По информации аналитика, это не первый случай, когда международные представители отказываются следить за российским избирательным процессом. Аналогичная ситуация была в 2007 году, однако сейчас Москва ограничила число наблюдателей из-за пандемии.

«Что касается санитарной ситуации — причины, в силу которой российские власти потребовали сокращения числа наблюдателей ОБСЕ, — Россия неоднократно подтверждала свои обязательства по обеспечению здоровья людей», — отметил аналитик.

Бывший итальянский депутат Дарио Ривольта увидел в этой ситуации политический след. По его мнению, Москва больше не намерена быть подвергнутой оценке на «демократичность» со стороны западных представителей, которые никогда не упускают возможности критиковать Россию дома и за рубежом.

Как стало известно ранее, ЦИК России отреагировал на отказ ОБСЕ направлять наблюдателей на осенние выборы в Госдуму. По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, Центризбирком рассчитывал на присутствие зарубежных представителей, которые могли бы оценить уровень избирательного процесса.

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