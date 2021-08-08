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Эксперты Sohu рассказали о проблемах британских ВВС из-за российских «Искандеров»
Армия
Эксперты Sohu рассказали о проблемах британских ВВС из-за российских «Искандеров»
Федеральное агентство новостей

Пекин, 8 августа. Появление новейших ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области вызвало страх в среде военно-политического руководства Великобритании, пишут авторы Sohu.

Благодаря своей точности наведения, большой мощности и дальности полета российские «Искандеры» могут поразить основные авиационные базы ВВС Великобритании в случае военного конфликта, отмечают авторы китайского издания, пересказ их статьи приводит «ПолитРоссия».

«Если РФ вооружит таким образом свой эксклав, вся Великобритания моментально окажется в радиусе поражения российского оружия», — приводят обозреватели Sohu слова начальника штаба Королевских ВВС Майкл Уигстона.

Китайские эксперты отмечают, что Уигстон рассказал о проблемах уязвимости ВВС страны при посещении американской базы Перл-Харбор на Гавайских островах. В декабре 1941 года внезапный налет японской авиации привел к уничтожению сотен американских самолетов и катастрофическим последствиям для всей армии США, напоминают аналитики из КНР.

По их словам, в Лондоне испытывают опасения перед ударными возможностями российских ракет «Искандер» и заранее отрабатывают экстренную передислокацию боевых эскадрилий своих ВВС на гражданские аэродромы.

Ранее стало известно о вылете британских истребителей Typhoon ВВС Великобритании «для контроля действий» российских противолодочных самолетов Ту-142, которые находились в международном воздушном пространстве вблизи Британских островов.

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россия великобритания искандер
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