Борьба за выборы-2024 в США: самый молодой сенатор изобретает способы остановить республиканцев

Хотя до выборов президента США еще почти три с половиной года, основные политические силы в стране начинают противостояние уже сейчас. Борьба идет за избирателей: с одной стороны — республиканцы, которые предпринимают конкретные шаги, чтобы в очередной раз не допустить массовых вбросов и фальсификаций, а с другой стороны — демократы, всеми силами пытающиеся не позволить оппонентам уничтожить существующие несовершенства в американском выборном законодательстве.

На прошедшей неделе союзники действующего президента США также не бездействовали. Молодой сенатор от штата Джорджия демократ Джон Оссофф приковал к себе внимание средств массовой информации и американского политического истеблишмента, разработав и представив «Закон о праве голоса». По его задумке, этот закон должен стать важнейшим юридическим инструментом в борьбе против ужесточения правил голосования в республиканских штатах.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась в особенностях предложенного самым молодым сенатором Соединенных Штатов «Закона о праве голоса».

В марте этого года губернатор штата Джорджия республиканец Брайан Кемп подписал законопроект, который, по задумке законодателей региона, в дальнейшем послужит для соблюдения прозрачности и честности выборов. Билль предполагает упразднение автоматической почтовой рассылки бюллетеней всем избирателям, сокращение сроков почтового голосования и ужесточение требований к проверке личности голосующего путем предъявления удостоверения личности или его уникального номера.

Кемп заявил, что новое законодательство запретит агитацию на избирательных участках, облегчит процесс голосования и усложнит возможность фальсификаций. Подобные меры для недопущения мошенничества на выборах были предприняты и в других штатах, контролируемых Республиканской партией.

Демократы, представляющие Джорджию, и подгоняемые Камалой Харрис, не могли оставить такое без равнозначного ответа, поэтому 5 августа Джон Оссофф представил в Сенате «Закон о праве голоса», предусматривающий, по словам политика, «первую в истории Соединенных Штатов федеральную гарантию на право участия в избирательном процессе для всех граждан страны».

Оссофф обосновал необходимость принятия билля тем, что руководство Джорджии и других республиканских штатов осуществляет «нападение на права американцев» и якобы намеренно затрудняет возможность проголосовать.

