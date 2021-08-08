Борьба за выборы-2024 в США: самый молодой сенатор изобретает способы остановить республиканцев

Хотя до выборов президента США еще почти три с половиной года, основные политические силы в стране начинают противостояние уже сейчас. Борьба идет за избирателей: с одной стороны — республиканцы, которые предпринимают конкретные шаги, чтобы в очередной раз не допустить массовых вбросов и фальсификаций, а с другой стороны — демократы, всеми силами пытающиеся не позволить оппонентам уничтожить существующие несовершенства в американском выборном законодательстве.

На прошедшей неделе союзники действующего президента США также не бездействовали. Молодой сенатор от штата Джорджия демократ Джон Оссофф приковал к себе внимание средств массовой информации и американского политического истеблишмента, разработав и представив «Закон о праве голоса». По его задумке, этот закон должен стать важнейшим юридическим инструментом в борьбе против ужесточения правил голосования в республиканских штатах.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась в особенностях предложенного самым молодым сенатором Соединенных Штатов «Закона о праве голоса».

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Демократы наносят ответный удар

В марте этого года губернатор штата Джорджия республиканец Брайан Кемп подписал законопроект, который, по задумке законодателей региона, в дальнейшем послужит для соблюдения прозрачности и честности выборов. Билль предполагает упразднение автоматической почтовой рассылки бюллетеней всем избирателям, сокращение сроков почтового голосования и ужесточение требований к проверке личности голосующего путем предъявления удостоверения личности или его уникального номера.

Кемп заявил, что новое законодательство запретит агитацию на избирательных участках, облегчит процесс голосования и усложнит возможность фальсификаций. Подобные меры для недопущения мошенничества на выборах были предприняты и в других штатах, контролируемых Республиканской партией.

Федеральное агентство новостей /

Демократы, представляющие Джорджию, и подгоняемые Камалой Харрис, не могли оставить такое без равнозначного ответа, поэтому 5 августа Джон Оссофф представил в Сенате «Закон о праве голоса», предусматривающий, по словам политика, «первую в истории Соединенных Штатов федеральную гарантию на право участия в избирательном процессе для всех граждан страны».

Оссофф обосновал необходимость принятия билля тем, что руководство Джорджии и других республиканских штатов осуществляет «нападение на права американцев» и якобы намеренно затрудняет возможность проголосовать.

Sen. @ossoff introduced the "Right to Vote Act," which will *???????????? ???????????? ???????????????????? ????????????????* enshrine the right to vote in Federal statute and allow U.S. citizens to challenge in court any policy that makes it harder for them to participate in elections. pic.twitter.com/MRgXUiIDJl — Ossoff's Office (@SenOssoff) August 4, 2021

Сенатор также пообещал, что закон позволит гражданам бороться с политическими решениями местных администраций, касающихся выборного процесса.

«Закон о праве голоса впервые наделит федеральным статусом право американцев участвовать в выборах и позволит гражданам США оспаривать в суде любую политику, которая мешает им это сделать», — заявил Оссофф.

Оценочно, на разработку рассматриваемого билля Оссофф пошел по двум причинам: во-первых, для того, чтобы заработать политические очки в глазах новой администрации, а во-вторых, предоставить продемократически настроенным юристам Джорджии пространство для маневра.

Дело в том, что против законодательства, принятого республиканцами в Джорджии, было подано аж восемь судебных исков от сторонников Демократической партии, переживающих за выборные права американцев. Судья Жан-Пол Були, занимающийся их рассмотрением, пока не вынес в их отношении ни одного положительного решения — доказательства действительно противоправных действий со стороны республиканцев отсутствуют.

Брюс Браун, адвокат активистов, подавших иск, фактически не справляется со своей работой — поэтому от юридической практики перешел к громким заявлениям о том, что руководство штата «искажает понятие прозрачности и честности выборов».

«Они говорят о прозрачности выборов, но то, что они под этим подразумевают — всего лишь фальшивая прозрачность. Это театр прозрачности. Это театр честности», — заявил Браун.

Между тем, несмотря на всю решительность, с которой Оссофф продвигает билль, он может столкнуться с таким же поражением, как и юристы Джорджии: в Сенате Конгресса США Республиканская партия обладает техническим большинством и вряд ли пропустит законопроект.

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В Палате представителей, где сопутствующее законодательство представил конгрессмен Мондэр Джонс от штата Нью-Йорк, дела демократов, разумеется, пойдут успешнее.

Для того, чтобы документ беспрепятственно прошел слушания обеих палат Конгресса, противники республиканцев обратились к поддерживающим их политикам и подконтрольным общественно-правовым организациям с просьбой прокомментировать билль.

«По мере того, как законодательные органы, возглавляемые республиканцами, занимаются легализацией «Большой Лжи» для атаки на наши свободные и справедливые выборы, как никогда важно, чтобы Конгресс подтвердил, что избиратели имеют право участвовать в голосовании. Право голоса является основой нашей демократии. Когда это право подрывают, американцы должны иметь четкое законодательство, которое позволит им защищать свои права в суде», — заявил сенатор-демократ от штата Калифорния Алекс Падилья.

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«Возможность проголосовать и отправить бюллетень на подсчет является важнейшей чертой нашей демократии — той, которая заслуживает надежной защиты в судах. Этот законопроект заполняет печальный пробел в нынешней правовой среде, охраняя законное право голоса на федеральных выборах и требуя от местных администраций его соблюдения. Билль предлагает избирателям правовую защиту и весомый инструмент обеспечения соблюдения их прав в суде» — прокоментировала законопроект Джона Оссоффа член американской правозащитной организации «Защитим демократию».

Какие еще проекты курирует Оссофф?

Чем может заниматься типичный демократ в 2021 году кроме «защиты свободных выборов»? Разумеется, борьбой с «внутренним терроризмом». Вообще, запугивание консервативных активистов и сторонников Дональда Трампа вышло на федеральный уровень – сейчас этим активно занимается председатель специального комитета по расследованию беспорядков на территории Капитолия 6 января Бенни Томпсон.

Федеральное агентство новостей /

Джон Оссофф на прошлой неделе добивался дополнительного финансирования Национальной гвардии Джорджии за их вклад в борьбу с пандемией коронавируса и длительную миссию по охране Капитолийского холма от «внутренних террористов и экстремистов».

Несмотря на то, что в действительности подразделения Национальной гвардии США, в Капитолии больше спали, чем боролись с «терроризмом», демократы продолжают уверять американских налогоплательщиков в том, что на данное мероприятие было потрачена колоссальная сумма денег.

Hotel rooms are being handed out to illegal aliens, at the expense of American tax dollars yet our military is forced to sleep in parking garages and open halls. pic.twitter.com/xd9IRzvGld — 48™️ (@fadde) March 22, 2021

2 августа Оссофф заявил, что без жизненно важного финансирования в Национальной гвардии Джорджии было бы приостановлено обучение военнослужащих, проведение маневров и других специальных операций. Кроме того, по утверждению политика, пострадали бы важные военные объекты штата.

Несмотря на эти довольно сомнительные аргументы, Сенат, вместе со всеми республиканцами, проголосовали за выделение средств из бюджета. Оссофф по случаю выступил с торжественной речью:

«Я рад, что демократы и республиканцы собрались вместе, чтобы утвердить это жизненно важное финансирование Национальной гвардии Джорджии. Это финансирование покроет непредвиденные расходы, понесенные в результате пандемии COVID-19 и мероприятий по обеспечению безопасности Капитолия. Я благодарю за самоотверженную службу военнослужащих Национальной гвардии США».

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Вовремя отреагировав на многочисленные заявления администрации США о вмешательстве российских хакеров в американское киберпространство, Оссофф сумел завоевать благосклонность представителей действующей администрации, предложив увеличить финансирование Кибернетическому командованию вооруженных сил США. Несмотря на то, что, пока предложение Оссоффа не было реализовано Конгрессом, по нему с большой вероятностью будет принято положительное решение.

Подводя итоги за прошедшую неделю, можно сказать о том, что противостояние республиканцев и демократов в Соединенных Штатах планомерно набирает обороты – в стране развернулась настоящая юридическая война между противоборствующими политическими сторонами. И хотя влияние противников политики Байдена в США все еще велико, им следует поторопится, чтобы реализовать все необходимые законопроекты до выборов-2024 — ведь демократы, скорее всего, все-таки найдут способ остановить своих оппонентов.