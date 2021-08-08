Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 11:25
11:23
Общество
Оперштаб сообщил о 22 866 новых случаях коронавируса в России
11:19
Общество
Долгожданный кинокомикс, шедевр Годара и мультик про Мулан выходят в кино на этой неделе
11:19
Происшествия
Консульство РФ заявило об отсутствии россиян среди пострадавших в аварии в Турции
11:18
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в убийстве воронежца за 5 млн рублей
11:13
Происшествия
Сильные осадки привели к обвалу дороги в Бурятии
11:13
Общество
Диетолог Бородина посоветовала употреблять только молодые баклажаны
11:04
Общество
Диетолог назвал арбуз полезной альтернативой десертам
11:03
Политика
Известная актриса Елена Драпеко посоветовала Булановой отстаивать свои избирательные права
11:01
Происшествия
Прокуратура начала проверку после выброса нефти в Черном море
10:59
Армия
Подразделения ВСУ четыре раза обстреляли ДНР за минувшие сутки
Все новости

Спасатели эвакуировали собаку из затопленного села в Амурской области
Общество
Спасатели эвакуировали собаку из затопленного села в Амурской области
pixabay.com  /  Lenka Novotná

Благовещенск, 8 августа. Амурчане пришли на помощь псу во время паводка в Приамурье. В спецоперации приняли участие местные жители.

Инцидент произошел в дачном поселке Междуречье под Белогорском. Мужчина обратился к спасателям за помощью. Он рассказал, что эвакуировался из затопленного поселка, но оставил двух собак в доме на втором этаже.

Сотрудники экстренных служб помогли ему добраться к зданию, но обнаружили в помещении лишь одного пса. Второго щенка помогли найти местные жители.

Граждане объезжали поселок на лодке и увидели собаку на заборе. По их словам, животное держалось за шифер из последних сил. Псов эвакуировали на сушу в целости и невредимости.

Ранее детеныша тюленя, который от страха перенес клиническую смерть, спасли в Приозерском районе Ленинградской области.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Спасатели эвакуировали собаку из затопленного села в Амурской области
собака спасение хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru