Спасатели эвакуировали собаку из затопленного села в Амурской области

Благовещенск, 8 августа. Амурчане пришли на помощь псу во время паводка в Приамурье. В спецоперации приняли участие местные жители.

Инцидент произошел в дачном поселке Междуречье под Белогорском. Мужчина обратился к спасателям за помощью. Он рассказал, что эвакуировался из затопленного поселка, но оставил двух собак в доме на втором этаже.

Сотрудники экстренных служб помогли ему добраться к зданию, но обнаружили в помещении лишь одного пса. Второго щенка помогли найти местные жители.

Граждане объезжали поселок на лодке и увидели собаку на заборе. По их словам, животное держалось за шифер из последних сил. Псов эвакуировали на сушу в целости и невредимости.

Ранее детеныша тюленя, который от страха перенес клиническую смерть, спасли в Приозерском районе Ленинградской области.