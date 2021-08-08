Египет направил 100 тысяч литров сжиженного кислорода в Ливию

Триполи, 8 августа. Десятки тысяч литров сжиженного медицинского кислорода доставлены из Египта в Ливию. Об этом сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения североафриканского государства.

Глава ведомства Али аль-Занати вместе с коллегой из Каира Халой Зайедом подписали в апреле соглашение о сотрудничестве в борьбе с распространением COVID-19 и его последствиями. В последний месяц Триполи испытывает нехватку в изоляторах и кислороде.

Всего Египет отгрузил 100 тысяч литров сжиженного продукта для отправки на запад Ливии. В ближайшие дни грузовики доставят гумпомощь в медучреждения.

Али аль-Занати высоко оценил помощь Каира в трудные для Триполи времена. Он уточнил, что намерен и дальше расширять сотрудничество с соседним государством не только в области медицины, но и научных исследований.

За последние месяцы Ливия и Египет успешно подписали несколько контрактов по партнерству. Среди них меморандум о взаимопонимании в борьбе с терроризмом, совместное строительство газовой станции в Дерне и многие другие.