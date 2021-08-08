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Перечислены города России с самым быстрым ростом стоимости «однушек»

  /   Обновлено: 08 августа 2021 09:52
Экономика
Перечислены города России с самым быстрым ростом стоимости «однушек»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 августа. Аналитики рассказали, в каких городах России быстрее всего повышается стоимость однокомнатных жилых помещений. Список составили эксперты консалтинговой группы SRG.

Соответствующий рейтинг возглавил Сочи, где однокомнатные квартиры стали дороже на 122,09% по итогам пяти лет. Далее следуют Иркутск и Севастополь, однако в указанных городах помещения дорожали в 2,7 раза медленнее. В Иркутске повышение составило 44,95% — сейчас «однушку» можно приобрести в среднем за 2,8 млн рублей, передает РИА Новости.

В Севастополе стоимость квартир выросла на 44,21%, до 4,3 млн рублей. В Санкт-Петербурге средний чек находится на уровне 5,5 млн рублей. В Москве цена «однушки» увеличилась на 31,41%, до 9,2 млн рублей за пять лет. Столица заняла 18-е место в списке SRG.

Аналитики сервиса по продаже и аренде недвижимости «Циан» ранее сообщили, что спрос на новые жилые объекты в новостройках Москвы сократился после изменения льготной ипотеки. В результате число сделок снизилось на 20%.

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