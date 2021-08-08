По статистике, каждое десятое ДТП в России происходит с участием нетрезвого водителя. Больше 15 000 аварий в год происходит по вине тех, кто сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на многочисленные рейды и другие мероприятия ГИБДД, эти цифры не снижаются.

В последнее время наказание за вождение в нетрезвом виде ужесточилось. Что грозит тем, кто рискнет сесть за руль после веселой вечеринки, обсудим вместе с экспертом ― адвокатом Екатериной Антоновой.

фото из личного архива Екатерины Антоновой /

По пять граммов

Для начала разберемся с тем, что разрешено. Согласно КоАП РФ, максимально допустимый уровень алкоголя в крови ― 0,3 г/л, то есть 0,3 промилле. Промилле ― это 0,1%. Сразу же возникает вопрос, сколько можно выпить? Тех, кто рассчитывает на послабления, ждет разочарование.

«Такой зазор оставили для того, чтобы обезопасить водителей, у которых может обнаружиться так называемый фоновый алкоголь, ― уточняет адвокат Екатерина Антонова. ― Это может быть при приеме определенных лекарств, употреблении кваса или кефира. Не будем забывать, что и алкотестеры могут иметь незначительную погрешность».

Поэтому выпить чуть-чуть и садиться за руль все-таки не стоит. Даже если вы собираетесь ограничиться бокалом вина за обедом, помните, что скорость переработки алкоголя организмом у всех разная и зависит от многих факторов.

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А судьи кто

Как инспектор ГИБДД определяет, есть ли алкоголь в крови? Первичное медицинское освидетельствование происходит на месте задержания, с применением алкотестера. Инспектор ГИБДД проверяет водителя в случае обнаружения следующих признаков:

у водителя стойкий запах алкоголя;

водитель неустойчив на ногах;

нарушена речь;

измененный цвет лица;

водитель неадекватно себя ведет.

Если присутствует хотя бы один из этих признаков, сотрудник ГИБДД информирует водителя о том, как будет проходить проверка. Он демонстрирует корректную работу прибора и запись о поверке прибора соответствующей государственной организацией. Освидетельствование проходит путем забора пробы выдыхаемого воздуха. После этого составляется акт, к которому прикрепляются результаты проверки. Копия акта выдается водителю.

«Если водитель, у которого зафиксировано алкогольное опьянение, согласен с результатами проверки, инспектор составит протокол об административном правонарушении по статье 12.8 КоАП РФ, а машину заберут на штрафстоянку», — добавляет Екатерина Антонова.

Если при обнаружении повышенного уровня алкоголя водитель не согласен с результатами измерений (или вообще отказывается от проверки), то сотрудник ГИБДД имеет право отправить его на освидетельствование в медицинскую организацию. Те же действия предусмотрены, если алкотестер дает отрицательный результат, а признаки алкогольного или наркотического опьянения налицо. Инспектор составит протокол в присутствии двух понятых, копия будет выдана водителю.

В медицинской организации нарушителем займется врач. Он проведет повторное обследование. Если результат проверки будет отрицательным (менее 0,16 мл/л), больше проверять не будут. В случае обнаружения алкоголя через 15-20 минут замер повторят. После получения двух положительных результатов состояние опьянения считается установленным. Кроме этого, необходимо будет сдать мочу для проведения химико-токсикологического исследования.

«При обнаружении следов сильнодействующих наркотических или психотропных веществ состояние опьянения считается установленным вне зависимости от того, что показал алкотестер», ― отмечает эксперт.

Если в ходе всех проверок и исследований никаких наркотических веществ и алкоголя не обнаружено, опьянение не установлено. Результаты в обязательном порядке вносятся в протокол.

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Что происходит дальше

При установлении алкогольного и наркотического опьянения двигаться дальше за рулем автомобиля нельзя. После оформления протокола инспектор организует отправку автомобиля на штрафстоянку. При этом водительское удостоверение инспектор не забирает. Оно остается на руках у водителя до вступления в силу решения суда.

«Если суд примет решение об изъятии водительских прав, документ нужно самостоятельно отвезти в то отделение ГИБДД, которое составляло протокол о правонарушении, ― отмечает Екатерина Антонова. ― Там водительские права лежат пока не закончится наказание».

Если водитель впервые задержан за вождение в нетрезвом виде, при этом в результате правонарушения пострадавших нет, наказание включает в себя административный штраф и лишение права управлять транспортом на полтора-два года.

Когда речь идет об уголовно наказуемом деянии (есть пострадавшие), то в соответствии со статьей 264 УК РФ и в зависимости от того, насколько сильный вред был причинен здоровью пострадавшего, водителю назначают более жесткое наказание: от принудительных работ на срок от 5 лет до лишения свободы на срок до 15 лет. Кроме этого, нарушитель лишается права занимать некоторые должности или заниматься некоторыми видами деятельности на срок, обозначенный в указанной статье.

Федеральное агентство новостей /

Когда одного раза мало

К сожалению, даже риск лишиться прав и внушительный штраф не останавливает некоторых нарушителей от необдуманных действий. При повторном правонарушении наказание ужесточается.

«Дважды правонарушителя будут судить уже по уголовной, а не по административной статье. Наказание там совсем другое», — предупреждает эксперт.

Если водитель снова был остановлен в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в соответствии с частью 1 статьи 264 УК РФ ему грозит более крупный штраф или более длительный срок принудительных работ, а также возможное лишение свободы.

В случае, когда в нетрезвом виде задержали водителя, уже судимого однажды за преступление в состоянии опьянения, наказание будет еще строже. Сумма штрафа увеличивается и при максимальном наказании составляет 500 тысяч рублей. Сроки исправительных или принудительных работ и срок лишения свободы увеличиваются.

Но и лишение прав не останавливает самых безответственных водителей от поездок за рулем автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В этом случае закон предусматривает наказание как в соответствии с КоАП (если при этом не было совершено уголовно наказуемого правонарушения), так и в соответствии с УК РФ (если такое правонарушение имело место).

«В июле 2021 года в законодательство были внесены изменения, которые ужесточают наказание за нетрезвое вождение», ― отмечает Екатерина Антонова.

Вместо заключения

Садиться за руль автомобиля в нетрезвом виде ― это потенциальный риск не только лишиться прав, но и жизни. А еще это серьезная угроза для других участников дорожного движения. Будьте ответственны! Подумайте о том, что на месте потерпевших в таком ДТП можете оказаться вы или это могут быть ваши близкие. Не садитесь за руль пьяным и по возможности уберегите от этого своих друзей и близких.