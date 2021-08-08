Ученые нашли способ превращать металл в тонкую пленку

Миннесота, 8 августа. Ученые из университета Миннесоты нашли новый способ преобразовывать металлы в тонкие и гнущиеся пленки, которые широко применяются в электронных устройствах.

Все последнее время металлические пленки получали путем напыления и электронно-лучевого испарения. Этот метод слишком энергозатратный и небезопасный из-за высокого напряжения. Некоторые металлы, такие как платина, иридий, рутений, вольфрам, превратить в пленки значительно сложнее, так этот процесс требует очень высоких температур — более двух тысяч градусов Цельсия.

Открытый американскими исследователями способ позволяет испарять металлы при более низких температурах — менее 200 градусов. Новый метод значительно дешевле, проще и позволяет получать материалы более высокого качества. Кроме того, их легко масштабировать. Снижение стоимости имеет значение не только для промышленности, но и для научных исследований.

Группа европейских ученых создала из обычной чистой воды идеальный изолятор, насытив жидкость электронами. Полученный раствор приобрел некоторые свойства металла.