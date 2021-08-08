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Британские ученые создали новый метод наблюдения за движением жидкостей в растениях
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Британские ученые создали новый метод наблюдения за движением жидкостей в растениях
Невские Новости  /  Анастасия Борисенко

Ноттингем, 8 августа. Выяснить, каким именно образом растения поглощают воду через свои ткани удалось ученым из Великобритании при помощи нового метода.

Специалисты применили щадящую технику визуализации по-новому. Работу провели исследователи из Ноттингемского университета под руководством физика Флавиуса Паскута. Научные сотрудники в реальном времени наблюдали, как именно работают внутренние процессы растений.

«Чтобы наблюдать поглощение воды живыми растениями, не повреждая их, мы применили чувствительную лазерную технику оптической микроскопии для неинвазивного наблюдения движения воды внутри живых корней», — передает заявление ученых пресс-служба университета.

Ранее ученые также выяснили, что одним из самых полезных растений является крапива. Она обладает таким набором полезных веществ, который помогает справляться со многими болезнями.

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ученые вода растения
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