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Тюменские врачи спасли зрение мальчику, поранившему глаза металлической игрушкой
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Тюменские врачи спасли зрение мальчику, поранившему глаза металлической игрушкой
Общество
Тюменские врачи спасли зрение мальчику, поранившему глаза металлической игрушкой
Пресс-служба Чебоксарского филиала НМИЦ «МНТК “Микрохирургия глаза»

Тюмень, 8 августа. Офтальмологи провели операцию девятилетнему ребенку, который получил травму, находясь дома.

Родители рассказали, что сын играл с металлическими игрушками, но в какой-то момент маленькая часть конструкции отлетела школьнику в левый глаз, из-за чего его в срочном порядке доставили в больницу. Врачи диагностировали у юного пациента проникающее склеральное ранение и внедрение инородного тела.

Позднее медики вытащили осколок и обработали поврежденное место. Для своих действий они использовали микроскоп, чтобы снизить возможность нанести несовершеннолетнему еще больший вред. Теперь мальчик проходит противовоспалительную терапию и в скором времени вернется домой.

Офтальмологи Кемеровской области провели похожую операцию после того, как к ним поступил мужчина с рыболовным крючком, сообщает издание A42. Снасть застряла у местного жителя в нижнем веке.

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