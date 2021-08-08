Тюменские врачи спасли зрение мальчику, поранившему глаза металлической игрушкой

Тюмень, 8 августа. Офтальмологи провели операцию девятилетнему ребенку, который получил травму, находясь дома.

Родители рассказали, что сын играл с металлическими игрушками, но в какой-то момент маленькая часть конструкции отлетела школьнику в левый глаз, из-за чего его в срочном порядке доставили в больницу. Врачи диагностировали у юного пациента проникающее склеральное ранение и внедрение инородного тела.

Позднее медики вытащили осколок и обработали поврежденное место. Для своих действий они использовали микроскоп, чтобы снизить возможность нанести несовершеннолетнему еще больший вред. Теперь мальчик проходит противовоспалительную терапию и в скором времени вернется домой.

Офтальмологи Кемеровской области провели похожую операцию после того, как к ним поступил мужчина с рыболовным крючком, сообщает издание A42. Снасть застряла у местного жителя в нижнем веке.