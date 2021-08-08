Рогозин заявил об огромном значении новейшей МБР «Сармат»

Москва, 8 августа. Разработка в России новейшей тяжелой баллистической ракеты «Сармат» внесет большой вклад в обеспечение безопасности страны, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Руководитель государственной корпорации «Роскосмос» сообщил об уникальном значении МБР «Сармат» для ВС РФ в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Мы завершаем уже наземную отработку всей системы… чтобы на 30-40 лет вперёд заложить основу созданием такой мощной межконтинентальной баллистической ракеты, которая на эти долгие-долгие годы вперёд обеспечит полную безопасность страны и ее независимое развитие», — подчеркнул Рогозин.

Новая ракета РС-28 «Сармат» заменит в РВСН тяжелые стратегические носители РС-20В, ее первые поставки на вооружение российской армии запланированы на 2022 год.

Ранее Рогозин назвал сроки запуска к Международной космической станции очередного российского модуля «Причал».