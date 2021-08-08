Четыре лесных пожара тушат в Башкирии

Уфа, 8 августа. Природные пожары в Башкирии не угрожают населенным пунктам, на ликвидацию возгораний отправлены 200 сотрудников МЧС.

Согласно последним данным, три пожара действуют в Хайбуллинском районе, один — в Зилаирском. Огонь охватил площадь 1673,2 гектаров. Угроза для жителей отсутствует.

Пожарные смогли предотвратить переход огня на жилые дома, также им на помощь прибыли силы из Уфы. Кроме того, проводится круглосуточный мониторинг ситуации с беспилотников.

Накануне лесной верховой пожар дошел до села Бясь-Кюель в Якутии. Причиной инцидента стал сильный ветер, сообщало URA.RU.