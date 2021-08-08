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Шойгу поздравил военных строителей с профессиональным праздником
Армия
Шойгу поздравил военных строителей с профессиональным праздником
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 8 августа. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил специалистов Военно-строительного комплекса (ВСК) с профессиональным праздником. Об этом заявили в пресс-службе оборонного ведомства.

Министр отметил вклад военных строителей в укрепление экономического и оборонного потенциала России, а также напомнил об их героизме в годы Великой Отечественной войны.

По словам Шойгу, как тогда, так и в настоящие дни, на плечах специалистов Военно-строительного комплекса лежит большая ответственность.

«Применяя передовые технологии и методы работы, активно используя новые материалы и современную технику, специалисты ВСК реализуют масштабные проекты, направленные на укрепление экономического и оборонного потенциала Отечества, защиту его национальных интересов», — подчеркнул глава российского оборонного ведомства.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к военным железнодорожникам с поздравлениями в честь их профессионального праздника. Личный состав вносит значительный вклад в укрепление обороноспособности России, отметил министр.

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