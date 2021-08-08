Может ли тотальная украинизация уничтожить Украину. Колонка Голоса Мордора

Украинский политик, уполномоченный по защите государственного языка, получивший в соцсетях прозвище «шпрехенфюрер», Тарас Креминь решил подпеть своему боссу и тоже сказал замечательное: мол, те, кому не нравится закон о госязыке, должны уезжать из Украины в другие страны. Нечего им делать в стране, где все обязаны говорить исключительно «соловьиной мовой».

Цивилизованно, все ровно так, как должно быть в XXI веке. Есть у вас свой язык? А нам плевать! Не наши проблемы. Говорите на нашем. Свой или забудьте, или уезжайте отсюда в те страны, где он считается родным. А то потом мы вам точно устроим. Как минимум поражение в правах. И это будет куда круче, чем в Прибалтике.

Самое забавное, что речи о госязыке ведут самые настоящие оккупанты, которые на самом деле не имеют к Украине никакого отношения. Пришлые, которые огромный исторический период прожили в чужой стране, в которой все русское из них выбивали батогами и выдавливали виселицами. В итоге выдавили, создав новый народ, наделив его придуманной историей и памятью, главное в которых было то, чтобы противопоставить этот народ всему русскому.

Теперь они заявляют во весь голос, что русский язык на Украине чужой. Тот язык, на котором говорил и, несмотря ни на что, продолжает говорить практически весь Киев, если не считать понаехавших. Я даже не говорю об Одессе, Харькове, Донецке и Луганске, которые вообще оказались Украиной лишь по злому недоразумению. И если Донецк и Луганск смогли отстоять свой язык, то что происходит в Одессе и Харькове — это какой-то сюрреализм. В Одессу, веками говорящую по-русски, приезжают какие-то гастролеры с Западной Украины и пытаются учить местных, как им надо правильно разговаривать. То же самое и в Харькове, и в других городах Украины, которые находятся под оккупацией националистов.

Но есть и хорошие новости: заставить всю Украину говорить исключительно по-украински — шаг к тому, чтобы это государство попросту перестало существовать в нынешнем виде. Хорошо, что опасности всеобщей украинизации никто из националистов толком не понимает. Да, можно сказать, сейчас все идет относительно гладко: редкие очаги сопротивления, пусть и достаточно яростные, проявляются только на бытовом уровне — в магазинах, в транспорте. Скорее всего, народ попросту еще не осознал, к чему его ведут. Некоторые даже и рады, что их собираются лишить родного языка, так как идеологией мозги им уже перепрошили, а вот научить языку не успели. А это процесс непростой и очень болезненный, который не пройдет гладко и обязательно вызовет какие-то турбулентные явления. И они могут закончиться очень неожиданно и неприятно для украинизаторов.

Новостное агентство «Харьков». /

В данном контексте процесс навязывания языка исключительно полезен. Было бы куда хуже, если бы украинские власти все равно хотели бы построить «анти-Россию», но делали это без резких телодвижений, без повальной украинизации, оставив свои языки хотя бы на уровне регионов. Был бы снят серьезный и болезненный национальный вопрос, и процесс создания единой политической украинской нации пошел бы куда более быстрыми темпами. Идеологию прошить куда легче, чем язык, ибо язык — это и есть тот самый главный код, операционная система, трогать которую — дело опасное и неблагодарное. И результаты этого вмешательства могут быть неочевидны.

Можно сказать, сейчас все только начинается. Владимир Зеленский, когда шел на президентские выборы, позиционировал себя как русскоязычный президент, который будет защищать право русского языка на жизнь в стране. То ли он оказался предателем, то ли крайне слабым человеком, но по сути изменил тем принципам, которые декларировал, превратившись даже не в копию Порошенко, а в нечто более страшное. Повальная и агрессивная украинизация началась именно при Зеленском, парне из русскоязычного Кривого Рога, который делает все, чтобы отобрать у соотечественников их родной язык.

Осознание того, что происходит в стране, рано или поздно обязательно придет к украинским гражданам, тем, для которых родным является русский язык. Его слишком много на Украине во всех сферах жизни — в экономике, культуре, быту и даже в политике. Порой смешно смотреть, как некоторые украинские политики и чиновники пытаются говорить на нелепом искусственном конструкте, которому присвоили статус государственного языка. И подобное будет происходить все чаще и чаще.

Больше будет и конфликтов в быту, которые будут подливать масла в огонь ненависти: никакие «мовные патрули» не помогут. И Тарасу Креминю придется очень несладко. Но обязательно должно прийти осознание того, что всю страну украинизировать не получится, даже засылая в русскоязычные города целые десанты галичан. Хитрая Одесса, в которой можно продать все, никогда не продаст свой уникальный городок, в Харькове тоже ничего не выйдет, Днепропетровск может только пыжиться, но все равно продолжит разговаривать по-русски. Я даже не говорю о той части Донбасса, которая считает себя сейчас в украинской оккупации. Там только и ждут, чтобы убежать из Украины вслед за Крымом, Донецком и Луганском.

Так что пытайтесь, ребята, навязывайте свою мову как можно агрессивнее. И даже не думайте о том, что пружина сжимается, а сжаться она может только до определенного предела. А вот когда пойдет обратный процесс, лучше бы вы оказались от греха подальше в своих Галичине и Волыни.