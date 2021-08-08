Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 09:55
09:54
Общество
Спасатели эвакуировали собаку из затопленного села в Амурской области
09:53
Общество
Синоптики предупредили об опасности формирования смерчей в Сочи
09:52
Экономика
Перечислены города России с самым быстрым ростом стоимости «однушек»
09:51
Общество
Мэр Москвы сообщил, что 40% жилья строится в бывших промзонах столицы
09:46
ФАН-ТВ
В Москве произошло массовое ДТП с участием машины скорой помощи
09:46
Происшествия
Режим ЧС из-за пожара в Мордовском заповеднике ввели в Сарове
09:42
Наука
Ученые нашли способ превращать металл в тонкую пленку
09:39
Происшествия
Пятеро пьяных подростков погибли в страшной аварии в Новой Зеландии
09:36
Наука
Британские ученые создали новый метод наблюдения за движением жидкостей в растениях
09:36
Общество
Тюменские врачи спасли зрение мальчику, поранившему глаза металлической игрушкой
Все новости

Фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» собрал более 152 млн рублей за два дня

  /   Обновлено: 08 августа 2021 09:21
Общество
Фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» собрал более 152 млн рублей за два дня
Кадр из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Москва, 8 августа. Новая лента «Отряд самоубийц: Миссия навылет» режиссера Джеймса Ганна заработала почти 153 миллиона рублей в России и СНГ за два дня проката.

Сиквел стартовал в российском прокате 5 августа и собрал в первый день 80 миллионов рублей. На второй день (6 августа) сборы фильма немного снизились, остановившись на отметке 72,6 миллиона рублей. Суммарно за два дня зрители из России и СНГ принесли второму «Отряду самоубийц» 152,6 миллиона рублей, пишет сайт kinobusiness.com.

Есть вероятность, что за выходные фантастический боевик соберет свыше 300 миллионов рублей. Если эта цель будет достигнута, сиквел обойдет «Черную Вдову» по сборам за уик-энд.

Ранее в Сети появились первые отзывы о ленте Джеймса Ганна. Пока зрители в основной массе хвалят сиквел «Отряда самоубийц».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» собрал более 152 млн рублей за два дня
фильм сборы отряд самоубийц
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru