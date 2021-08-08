Фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» собрал более 152 млн рублей за два дня

Москва, 8 августа. Новая лента «Отряд самоубийц: Миссия навылет» режиссера Джеймса Ганна заработала почти 153 миллиона рублей в России и СНГ за два дня проката.

Сиквел стартовал в российском прокате 5 августа и собрал в первый день 80 миллионов рублей. На второй день (6 августа) сборы фильма немного снизились, остановившись на отметке 72,6 миллиона рублей. Суммарно за два дня зрители из России и СНГ принесли второму «Отряду самоубийц» 152,6 миллиона рублей, пишет сайт kinobusiness.com.

Есть вероятность, что за выходные фантастический боевик соберет свыше 300 миллионов рублей. Если эта цель будет достигнута, сиквел обойдет «Черную Вдову» по сборам за уик-энд.

Ранее в Сети появились первые отзывы о ленте Джеймса Ганна. Пока зрители в основной массе хвалят сиквел «Отряда самоубийц».