Более десяти человек погибли в ДТП с участием автобуса в Турции

Анкара, 8 августа. Автобус перевернулся в Турции. Жертвами ДТП стали не менее 14 человек. Ведется расследование.

Смертельная авария произошла в провинции Балыкесир. В результате трагедии погибли как минимум 14 человек.

Еще 18 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Экстренные службы работают на месте происшествия. Специалистам предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Это уже вторая крупная авария за несколько дней в Турции. Девять человек стали жертвами ДТП с автобусом на западе страны 6 августа, сообщал сайт 360tv.ru. Автобус следовал из Стамбула в Измир, в нем находились 50 человек.