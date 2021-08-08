Полицейский погиб от огнестрельного ранения в Чикаго

Чикаго, 8 августа. Один полицейский погиб, другой ранен в результате стрельбы в Чикаго вечером в субботу, 7 августа, сообщает телеканал WGN.

По данным телеканала, оба сотрудника правоохранительных органов получили серьезные ранения и были доставлены в больницу. Одного из пострадавших врачам спасти не удалось.

Подозреваемый в стрельбе также получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу, сообщает Chicago Tribune.

Ранее на заправке в Сиэтле (США) тремя выстрелами в грудь был убит рэпер Роналд Мур (Gonzoe), который был другом известного хип-хоп исполнителя Тупака Шакура. Сам Шакур был застрелен в Лас-Вегасе в возрасте 25 лет в 1996 году.