Более 400 населенных пунктов в Иркутской области попали в зону задымления. События дня

Глава МИД Чехии выступил за сохранение экономических отношений с Россией Республика должна сохранить экономические отношения с Москвой, считает глава МИД Чехии Якуб Кулганек. Министр также убежден, что нужно поддерживать чешские компании, которые заинтересованы в развитии бизнеса на территории России. Кулганек подчеркнул, что такие фирмы создают рабочие места в Чехии. Министр призвал Прагу и Москву к взаимному уважению и говорил о необходимости исключения республики из российского списка недружественных стран. Как известно, во внешнеполитическом ведомстве Чехии и ранее заявляли о необходимости выстраивания прагматических отношений с Россией.

Шойгу поздравил специалистов Военно-строительного комплекса Пресс-служба Министерства обороны РФ / Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил строителей и специалистов Военно-строительного комплекса с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. «Особая ответственность лежит на плечах специалистов Военно-строительного комплекса, которые зачастую в экстремальных условиях решают серьезные задачи по развитию инфраструктуры Вооруженных сил», — отметил Шойгу. Генерал вспомнил, что в послевоенное время добросовестность и профессионализм военных строителей позволяли успешно справляться с любым порученным делом: в кратчайшие сроки было восстановлено народное хозяйство, построены командные пункты, космодромы, полигоны, аэродромы, крупные порты и базы надводных и подводных кораблей.

Больница Туапсе приняла 36 детей после вспышки инфекции в поезде vologda.sledcom.ru / Пресс-служба Следственного комитета России по Вологодской области В инфекционное отделение городской клинической больницы Туапсе были направлены 36 детей с поезда «Мурманск-Адлер» с подозрением на инфекционное заболевание, остальные дети доставлены к месту отдыха в детский оздоровительный лагерь «Морская волна», сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. В настоящее время самочувствию и здоровью детей ничего не угрожает, их состояние оценивается как удовлетворительное. Также стало известно, что во время стоянки поезда специалистами Роспотребнадзора были взяты пробы воды и пищи, чтобы исключить возможность отравления. Напомним, несовершеннолетние направлялись на отдых в составе двух организованных групп, всего около 250 человек. В поезде детям стало плохо. Возбуждено уголовное дело. Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.