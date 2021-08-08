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Глава МЧС Зиничев проверил готовность Хабаровска к приходу паводков
Общество
Глава МЧС Зиничев проверил готовность Хабаровска к приходу паводков
mchs.gov.ru  /  МЧС России

Хабаровск, 8 августа. Глава МЧС России Евгений Зиничев проверил готовность сил и средств Хабаровска к защите от паводков. Его сопровождал губернатор края Михаил Дегтярев.

Ранее из-за сильных осадков в некоторых районах Хабаровского края был введен режим ЧС. Такое решение было принято в связи с нестабильной паводковой обстановкой.

Уровень реки Амур поднялся до неблагоприятной отметки — 450 см. Зиничев проверил инженерные сооружения и оценил их работоспособность.

Недавно стало известно, что при паводках в Забайкальском крае сильно пострадали учреждения культуры. На их восстановление потребуется около 100 млн рублей. Об этом сообщили власти региона.

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мчс хабаровск паводки
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