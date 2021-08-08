Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 09:55
09:54
Общество
Спасатели эвакуировали собаку из затопленного села в Амурской области
09:53
Общество
Синоптики предупредили об опасности формирования смерчей в Сочи
09:52
Экономика
Перечислены города России с самым быстрым ростом стоимости «однушек»
09:51
Общество
Мэр Москвы сообщил, что 40% жилья строится в бывших промзонах столицы
09:46
ФАН-ТВ
В Москве произошло массовое ДТП с участием машины скорой помощи
09:46
Происшествия
Режим ЧС из-за пожара в Мордовском заповеднике ввели в Сарове
09:42
Наука
Ученые нашли способ превращать металл в тонкую пленку
09:39
Происшествия
Пятеро пьяных подростков погибли в страшной аварии в Новой Зеландии
09:36
Наука
Британские ученые создали новый метод наблюдения за движением жидкостей в растениях
09:36
Общество
Тюменские врачи спасли зрение мальчику, поранившему глаза металлической игрушкой
Все новости

Валерий Карпин раскрыл подробности отставки из «Ростова»
Спорт
Валерий Карпин раскрыл подробности отставки из «Ростова»
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Ростов-на-Дону, 8 августа. Бывший тренер «Ростова» Валерий Карпин сказал, что начал разговаривать с руководством команды об отставке после второго матча Российской премьер-лиги.

Карпин перестал занимать должность наставника «Ростова» в понедельник. Ранее тренер возглавил национальную команду России. Об этом решении объявили перед стартом российского чемпионата. Пост главного тренера «Ростова» занял Юрий Семин.

Тренер сборной России заявил во время общения с представителями СМИ, что после отставки из «Ростова» ему стало проще. Карпин отметил, что Семин прибыл в клуб жизнерадостным и бодрым. Он добавил, что сам принял решение об отставке.

Игроки «Ростова» ранее подарили Карпину торт на прощание. На кондитерском изделии изображен сам Валерий.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Валерий Карпин раскрыл подробности отставки из «Ростова»
футбол ростов карпин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru