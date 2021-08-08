Валерий Карпин раскрыл подробности отставки из «Ростова»

Ростов-на-Дону, 8 августа. Бывший тренер «Ростова» Валерий Карпин сказал, что начал разговаривать с руководством команды об отставке после второго матча Российской премьер-лиги.

Карпин перестал занимать должность наставника «Ростова» в понедельник. Ранее тренер возглавил национальную команду России. Об этом решении объявили перед стартом российского чемпионата. Пост главного тренера «Ростова» занял Юрий Семин.

Тренер сборной России заявил во время общения с представителями СМИ, что после отставки из «Ростова» ему стало проще. Карпин отметил, что Семин прибыл в клуб жизнерадостным и бодрым. Он добавил, что сам принял решение об отставке.

Игроки «Ростова» ранее подарили Карпину торт на прощание. На кондитерском изделии изображен сам Валерий.