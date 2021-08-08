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Гимнастка Арина Аверина примет решение о продолжении карьеры после отпуска

  /   Обновлено: 08 августа 2021 08:44
Евро 2020
Гимнастка Арина Аверина примет решение о продолжении карьеры после отпуска
Global Look Press  /  Kohei, MARUYAMA/AFLO

Токио, 8 августа. Российская гимнастка Арина Аверина заявила, что примет решение о продлении карьеры после отпуска. Соответствующей информацией она поделилась с представителями СМИ.

Недавно Арина Аверина стала четвертой в индивидуальном многоборье на Олимпиаде. Ее сестра Дина Аверина получила серебряную награду. Золото досталось израильтянке Линой Ашрам. Отечественные гимнастки впервые с 1996 года не смогли завоевать золотую медаль в индивидуальном многоборье Олимпиады.

«Неофициально, но пока я все, отдыхаю. А потом посмотрим», — заявила Арина во время беседы с журналистами.

Дина Аверина понадеялась, что ее сестра еще выступит на Олимпиаде. Гимнастка добавила, что до следующих Игр осталось немного времени. Дина подчеркнула, что спустя время Арина прочитает это интервью и улыбнется.

Арине Авериной 22 года. За свою карьеру она четыре раза завоевывала золото чемпионата мира и девять раз становилась лучшей в Европе. Дина Аверина является 13-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы.

Бывший российский фигурист Евгений Плющенко ранее поддержал Авериных. Он заявил, что решение судей является несправедливым.

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Все новости / Евро 2020 / Гимнастка Арина Аверина примет решение о продолжении карьеры после отпуска
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