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Продюсер «Джуманджи-4» раскрыл детали разработки фильма
Шоу-бизнес
Продюсер «Джуманджи-4» раскрыл детали разработки фильма
youtube.com  /  SonyPicturesRU

Лос-Анджелес, 8 августа. Продюсер кинофраншизы «Джуманджи» Хирам Гарсиа подтвердил, что для четвертой части пишется сценарий.

На данный момент он вместе со своим коллегой Дуэйном Джонсоном празднуют театральный релиз киноленты «Круиз по джунглям». После этого они будут работать над выходом кинокомикса «Черный Адам». Об этом сообщает портал ScreenRant.

«Скала» совместно с экс-супругой Дани Гарсиа в 2017 году основал продюсерскую студию Seven Bucks Productions. В ее штат входит и Хирам Гарсиа. Организация занимается раскруткой и продвижением фильмов, в которых участвует сам Джонсон.

Первой кинолентой компании стали «Спасатели Малибу». Также среди их работ есть такие фильмы как: «Небоскреб», «Рэмпейдж», «Форсаж: Хоббс и Шоу» и франшиза «Джуманджи». О съемках ее четвертой части (включая оригинал 1995 года) сам Джонсон заявил в 2019 году.

«Мы очень сосредоточены на том, чтобы представить лучшую версию этой истории. Очевидно, когда вам посчастливилось собрать команду в третий раз, вы хотите сделать все идеально. Для нас важно сделать что-то большое для фанатов, продолжая развивать нашу историю «Джуманджи». Поэтому мы углубляемся и тесно сотрудничаем с нашими сценаристами, режиссером Джейком Кэзданом и продюсером Мэттью Толмаком», — отметил Гарсиа.

Ранее стало известно, что актер Джон Сина надеется снова увидеть Дуэйна «Скалу» Джонсона на реслерском ринге.

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Дуэйн Джонсон кино джуманджи
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