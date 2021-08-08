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Исинбаева не сдержала слез после несправедливого судейства на ОИ

  /   Обновлено: 08 августа 2021 08:55
Общество
Исинбаева не сдержала слез после несправедливого судейства на ОИ
Global Look Press  /  Panoramic/ZUMAPRESS.com

Москва, 8 августа. Двухкратная чемпионка ОИ в прыжках с шестом Елена Исинбаева неприятно удивилась судейству в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2020.

Спортсменка заявила, что не понимает, за что у россиянок Дины и Арины Авериных снимали баллы. Она была шокирована несправедливым судейством.

Чемпионка отметила, что плакала вместе с Диной Авериной, когда ждала оценок ее выступления. Исинбаева подчеркнула, что ей очень жалко российских спортсменок.

Дина Аверина в субботу заняла второе место в многоборье. Ее сестра Арина стала четвертой. Золото получила израильтянка Линой Ашрам, которая уронила ленту.

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исинбаева судейство олимпиада-2020 аверины
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