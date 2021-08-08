Санкт-Петербург, 8 августа. Молодой петербуржец попытался угнать служебный автомобиль в Приморском районе города, однако его успели задержать правоохранители.

Инцидент произошел в пятницу, 6 августа в 00:30. Сотрудники монтажной фирмы прибыли на автомобиле Lada Largus для обслуживания рекламных конструкций около дома №34 на Комендантском проспекте. В ходе работы они заметили, что в машину кто-то влез. Один из рабочих успел зацепиться за дверь автомобиля и попытался остановить угонщика.

Машина проехала несколько метров, но работники смогли вытащить злоумышленника из салона. Вскоре прибывшие на вызов правоохранители задержали 26-летнего местного жителя, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Ранее отправившийся порыбачить на лодке петербуржец пропал в районе поселка Репино. Автомобиль рыбака нашли на берегу недалеко от лодочной станции.