Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 09:55
09:54
Общество
Спасатели эвакуировали собаку из затопленного села в Амурской области
09:53
Общество
Синоптики предупредили об опасности формирования смерчей в Сочи
09:52
Экономика
Перечислены города России с самым быстрым ростом стоимости «однушек»
09:51
Общество
Мэр Москвы сообщил, что 40% жилья строится в бывших промзонах столицы
09:46
ФАН-ТВ
В Москве произошло массовое ДТП с участием машины скорой помощи
09:46
Происшествия
Режим ЧС из-за пожара в Мордовском заповеднике ввели в Сарове
09:42
Наука
Ученые нашли способ превращать металл в тонкую пленку
09:39
Происшествия
Пятеро пьяных подростков погибли в страшной аварии в Новой Зеландии
09:36
Наука
Британские ученые создали новый метод наблюдения за движением жидкостей в растениях
09:36
Общество
Тюменские врачи спасли зрение мальчику, поранившему глаза металлической игрушкой
Все новости

Петербуржец чуть не разбился насмерть на чужом авто

  /   Обновлено: 08 августа 2021 08:58
Происшествия
Петербуржец чуть не разбился насмерть на чужом авто
pixabay.com

Санкт-Петербург, 8 августа. Молодой петербуржец попытался угнать служебный автомобиль в Приморском районе города, однако его успели задержать правоохранители.

Инцидент произошел в пятницу, 6 августа в 00:30. Сотрудники монтажной фирмы прибыли на автомобиле Lada Largus для обслуживания рекламных конструкций около дома №34 на Комендантском проспекте. В ходе работы они заметили, что в машину кто-то влез. Один из рабочих успел зацепиться за дверь автомобиля и попытался остановить угонщика.

Машина проехала несколько метров, но работники смогли вытащить злоумышленника из салона. Вскоре прибывшие на вызов правоохранители задержали 26-летнего местного жителя, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Ранее отправившийся порыбачить на лодке петербуржец пропал в районе поселка Репино. Автомобиль рыбака нашли на берегу недалеко от лодочной станции.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Петербуржец чуть не разбился насмерть на чужом авто
петербург угон несчастная любовь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru