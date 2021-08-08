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Администрация Новокузнецка объяснила списание огромных сумм с транспортных карт
Общество
Администрация Новокузнецка объяснила списание огромных сумм с транспортных карт
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Юлия Медведева

Новокузнецк, 8 августа. Сбой в системе программного обеспечения валидаторов в автобусах стал причиной списания огромных сумм с транспортных карт жителей Новокузнецка.

Недавно местные жители пожаловались на многомиллионные списания с транспортных карт при обычных поездках на автобусах. Так, у двоих горожан снялось с баланса 3 млн рублей и 19,5 млн рублей.

Администрация Новокузнецка отреагировала на инцидент и попросила жителей не пользоваться едиными транспортными картами, школьными, пенсионными и картой учащегося в течение суток. Власти пояснили, что причиной списания стал сбой при установке программного обеспечения на системах валидации в автобусах.

Недавно стало известно, что власти Чукотки готовятся к запуску проекта «Карта жителя Чукотки», который направлен на повышение доступности финансовых услуг для жителей округа. Базой для него станет платежная система Мир.

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