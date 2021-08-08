Исполком МОК получил право исключать виды спорта из программы Олимпиады

Москва, 8 августа. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета получил право исключать те или иные виды спорта из программы без одобрения высшего руководящего органа МОК.

Исполком организации может убрать вид спорта, дисциплину или событие в случае, если соответствующая спортивная федерация не выполняет решения исполкома МОК. Также это возможно, если она действует таким образом, чтобы запятнать репутацию Олимпиады.

Такие изменения были приняты после ситуации в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Она не выполнила требования МОК по реформированию. В связи с этим сохраняется вероятность, что тяжелая атлетика будет исключена из программы.

Ранее были названы самые нелепые виды спорта на Олимпиаде. В их числе — тушение пожара и стрельба по голубям. На первых современных ОИ в 1896 году одним из соревнований было лазание по канату. Однако его вывели перед Олимпиадой 1932 года в Лос-Анджелесе.