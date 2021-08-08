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Гимнастки Аверины поблагодарили за поддержку после несправедливого судейства на ОИ
Общество
Гимнастки Аверины поблагодарили за поддержку после несправедливого судейства на ОИ
prt scr 1tv.ru

Москва, 8 августа. Российские гимнастки Дина и Арина Аверины поблагодарили болельщиков за поддержку после инцидента с несправедливым судейством на Олимпиаде-2020.

Россиянка Дина Аверина набрала 107,650 балла и выиграла серебро Олимпиады, Арина Аверина стала четвертой (102,100). Обладательницей первого мета стала израильтянка Лина Ашрам (107,800). Примечательно, что в ходе упражнений она уронила предмет.

Арина Аверина беседе с ТАСС отметила, что благодарна болельщикам, которые ее поддерживают и переживают. По ее словам, они читают комментарии в их поддержку и очень тронуты.

Дина Аверина в свою очередь заявила, что люди в соцсетях не соглашаются с судейством. По ее словам, они чувствуют поддержку даже на расстоянии.

«Спасибо огромное, это помогает хоть как-то отойти от вчерашнего», — отметила она.

Россиянка Дина Аверина является 13-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы в свои 22 года. Сестра Арина Аверина — девятикратная чемпионка Европы и четырехкратная чемпионка мира.

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олимпиада судейство российские гимнастки
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