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Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проверяет факт обрушения потолка в жилом доме

  /   Обновлено: 08 августа 2021 08:34
Происшествия
Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проверяет факт обрушения потолка в жилом доме
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Комсомольск-на-Амуре, 8 августа. Сотрудники прокуратуры Комсомольска-на-Амуре начали проверку по факту обрушения потолка в многоквартирном доме на проспекте Ленина.

Обрушение потолочной конструкции произошло утром 8 августа в шестиэтажном доме, который находится на проспекте Ленина. В результате происшествия никто из жителей не пострадал.

По факту проверки будет дана оценка действиям местной администрации и управляющей компании. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.

Недавно прокуратура Комсомольска-на-Амуре начала проверку по факту обрушения бетонной плиты с торца жилого дома в городе.

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