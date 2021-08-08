Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проверяет факт обрушения потолка в жилом доме

Комсомольск-на-Амуре, 8 августа. Сотрудники прокуратуры Комсомольска-на-Амуре начали проверку по факту обрушения потолка в многоквартирном доме на проспекте Ленина.

Обрушение потолочной конструкции произошло утром 8 августа в шестиэтажном доме, который находится на проспекте Ленина. В результате происшествия никто из жителей не пострадал.

По факту проверки будет дана оценка действиям местной администрации и управляющей компании. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.

Недавно прокуратура Комсомольска-на-Амуре начала проверку по факту обрушения бетонной плиты с торца жилого дома в городе.