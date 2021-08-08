Жительница Красноярска бесследно пропала в районе Энергетиков

Красноярск, 8 августа. Волонтеры разыскивают в Красноярске девушку, которая ушла из дома 3 августа.

Известно, что 28-летняя Юлия вышла из дома на улице Говорова около полудня. Ее рост — 165, она имеет карие глаза и темно-русые волосы. Девушка была одета в тунику с Микки-Маусом.

Пользователи соцсетей полагают, что у девушки могла возникнуть послеродовая депрессия. Она родила малыша в октябре. Юлия пропала из дома, пока ее бабушка и дедушка были с младенцем в поликлинике. Об этом сообщает ТВК.

Пропавшую разыскивают уже пять дней. Пока никаких зацепок нет, говорят волонтеры.

Ранее сообщалось, что ребенок пропал в селе в Новосибирской области. Его ищут уже несколько суток.