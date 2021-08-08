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Политолог Ищенко: Украина никогда не вступит в ЕС
Политика
Политолог Ищенко: Украина никогда не вступит в ЕС
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 августа. На протяжении 30 лет украинская политика и ее надежды не меняются, но им не суждено сбыться. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

С момента распада СССР Киев хочет оказаться в составе Евросоюза, но этого не произойдет. Европа не захочет принимать Украину в свои ряды.

«На Западе как 30 лет назад говорили, что в НАТО и ЕС вы (Украина. — Прим. ред.) попадете в лучшем случае никогда, так и сейчас об этом говорят», — отметил эксперт.

Он вспомнил слова российского политика Виктора Черномырдина. Его спросили: «Когда Украина станет частью ЕС?», на что он ответил: «После Турции», которая, по его словам, никогда туда не вступит.

«Сейчас то же самое повторяет Запад, причем открытым текстом. Если раньше они говорили: «Понимаете, сейчас еще слишком рано, давайте вернемся к этому вопросу спустя 20-30 лет», то сейчас, когда прошло 20-30 лет, ей говорят: «Обсуждать тут уже нечего»», — резюмировал Ищенко.

Ранее депутат Верховной рады Антон Поляков заявил, что европейские партнеры Украины готовы поддерживать страну в вопросе «Северного потока — 2» только на словах.

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Все новости / Политика / Политолог Ищенко: Украина никогда не вступит в ЕС
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