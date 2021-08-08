Трамп раскритиковал радикальных демократов в руководстве ВС США

Вашингтон, 8 августа. Экс-президент США Дональд Трамп заявил о недовольстве присутствием демократов в руководстве американских Вооруженных сил, мнением политик поделился в эфире Fox News.

Трамп в субботу вечером заявил, что ярые сторонники Демократической партии и действующего президента США Джо Байдена «разрушают страну». По его словам, это происходит в том, что касается преступности, а также на границе страны и в Вооруженных силах Соединенных Штатов.

Экс-президент призвал посмотреть на американских военных лидеров, которых он характеризовал термином «пробужденные» (это слово в США применяется к приверженцам либеральной политической повестки и противникам дискриминации). Политик призвал сосредоточиться на присущих вооруженным силам аспектах, к которым он отнес защиту Соединенных Штатов «от очень сильных стран», в том числе от России и Китая.

Трамп регулярно выступает с критикой действующего руководства страны. Ранее он объяснил отказ части американцев от вакцинации против коронавируса сомнением граждан в его проигрыше в президентских выборах в прошлом году. Трамп считает, что американцы не доверяют администрации Джо Байдена.