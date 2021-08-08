Жителей Красноярского края предупредили о мгле и ограниченной видимости

Красноярск, 8 августа. Сильная мгла с видимостью менее 50 метров ожидается в воскресенье в окутанных дымом из-за лесных пожаров в Якутии центральных районах Красноярского края.

Задымление зафиксировано в 45 муниципальных образованиях и 1 257 населенных пунктах края, включая Красноярск, Зеленогорск и Норильск, сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). В региональном центре и окрестностях города присутствует запах гари, на дорогах под Красноярском местами видимость из-за дыма не превышает нескольких сотен метров.

В центральных районах края ожидается сильная мгла — вызванное частицами пыли, дыма и гари в воздухе атмосферное явление. Видимость составит менее 50 метров.

В Красноярске из-за задымления на трое суток объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Предприятия обязаны сократить выбросы в атмосферу. Соответствующие письма уже направлены в их адрес. Управление Роспотребнадзора зафиксировало в Красноярске превышение гигиенических нормативов по взвешенным в воздухе веществам.

Ранее было опубликовано видео из задымленного от лесных пожаров в Якутии Красноярского края. На видеозаписи видно, что участки жителей окрестностей Красноярска окутал видимый невооруженным глазом дым.