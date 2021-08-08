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Сценарий перезагрузки «Царя скорпионов» завершен

  /   Обновлено: 08 августа 2021 08:23
Шоу-бизнес
Сценарий перезагрузки «Царя скорпионов» завершен
Кадр из фильма «Геракл»

Лос-Анджелес, 8 августа. Продюсер кинофраншизы «Царь скорпионов» Хирама Гарсиа заявил, что сценарий для перезапуска уже написан. Актер и главная звезда серии Дуэйн Джонсон поможет со съемками.

Источники сообщили, что в 2020 году студия Universal совместно со звездой фильмов «Джуманджи» и «Форсаж» решили перевыпустить киноленту. Однако Джонсон выступает лишь в качестве исполнительного продюсера. Вместо этого главную роль исполнит новый актер. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Оригинальный фильм 2002 года помог «Скале» начать голливудскую карьеру. Хотя фильм получил смешанные отзывы критиков, ему удалось собрать в прокате более 165 млн долларов, что сделало его коммерчески успешным. Он должен был поучаствовать в сиквеле, но в итоге решил взяться за другие крупнобюджетные проекты. Вместо него назначили другого артиста, а всего франшиза насчитывает пять частей, хотя, похоже, будет и шестая.

«Мы только что получили первый черновик, и сейчас его полируют. Это такая любимая франшиза, и, как вы помните, весь этот мир, включая «Мумию» и «Царя скорпионов», настолько забавен, что мы просто хотим продолжать рассказывать истории в этой вселенной», — заявил Гарсиа.

Ранее в Сети появились первые отзывы на фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Кинолента получила преимущественно положительные отклики.

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кино голливуд царь скорпионов
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