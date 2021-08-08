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Трамп назвал себя фанатом препаратов против коронавируса
Политика
Трамп назвал себя фанатом препаратов против коронавируса
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 8 августа. Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что является фанатом препаратов от коронавирусной инфекции.

Соответствующее заявление экс-глава государства сделал во время эфира на телеканале «Fox News». Трамп при этом подчеркнул, что вакцины от коронавируса были созданы настолько быстро благодаря ему. Он отметил, что американские ученые разработали препараты в течение девяти месяцев, хотя на это обычно уходит пять лет. Республиканец заявил, что демократы вообще ничего не сделали.

Однако Трамп сообщил, что выступает против обязательной вакцинации. Он также сказал, что является фанатом свобод. Он заявил, что американцы должны самостоятельно совершать выбор. При этом бывший президент рекомендовал привиться.

Трамп также недавно раскритиковал американских журналистов в сокрытии реальной информации о президентских выборах. Бывший президент США отметил, новые доказательства нарушений появятся в ближайшем будущем.

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