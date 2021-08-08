Политолог Ищенко объяснил, почему Украину не примут в НАТО

Москва, 8 августа. Украина находится в состоянии конфронтации с Россией, из-за чего Трансатлантический альянс не станет принимать ее в свой состав. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» на своем YouTube-канале заявил, что США нет смысла принимать Украину в НАТО. Этого не происходит по ряду причин.

«НАТО — это военный блок, который обеспечивает безопасность своих членов. Украина находится в условиях жесткой конфронтации с Россией и заявляет, что она ведет войну с ядерным государством, второй армией мира, сверхдержавы. Принимая ее в НАТО, вы тоже вступаете в конфронтацию с Россией», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что это не обязательно может быть военная сфера. Не исключено политическое противостояние, которое в Альянсе никому не нужно. К тому же, на границе с Россией есть та же Эстония. Если же Белый дом захочет поставить свои ракеты и базы на Украине, то она это сделает и без присоединения Киева к НАТО. Вашингтон оказывал ему финансовую военную помощь и ради достижения своих целей даже не будет спрашивать правительство.

Ранее политолог Сергей Михеев заявил, что Украина может делать любые заявления, требовать от Запада что угодно, но результатов это не принесет. Запад дает стране ровно то, что хочет.