Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 08:24
08:20
Происшествия
Жителей Красноярского края предупредили о мгле и ограниченной видимости
08:18
Шоу-бизнес
Сценарий перезагрузки «Царя скорпионов» завершен
08:16
Политика
Трамп назвал себя фанатом препаратов против коронавируса
08:15
Политика
Политолог Ищенко объяснил, почему Украину не примут в НАТО
08:14
Политика
Политолог Ищенко: все президенты Украины стремились на Запад
08:14
Общество
Заморозки придут в Камчатский край в понедельник
08:14
Происшествия
Мужчина на самокате погиб под колесами авто в Петербурге
08:13
Общество
Переменная облачность и дожди ожидаются в Московском регионе в воскресенье
08:13
Происшествия
Грибник обнаружил останки пропавшего молодого человека в Ленобласти
08:00
Весь мир
Российские ракетоносцы Ту-22М3 приняли участие в учениях в Узбекистане
Все новости

Политолог Ищенко: все президенты Украины стремились на Запад
Политика
Политолог Ищенко: все президенты Украины стремились на Запад
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 августа. С момента распада СССР все лидеры Украины ориентировались на Запад. Об этом сообщил российский политолог Ростислав Ищенко.

Нынешнее направление Киева — это не решение одного лишь президента Украины Владимира Зеленского. Аналогичный выбор был и у бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Он приходил с целью достичь мира и наладить отношения с Россией, но в реальности все оказалось иначе.

«Все президенты Украины упорно стремились на Запад. Если при Кучме или Януковиче социология показывала, что большая часть населения выступала за налаживание нормальных и прагматичных отношений с Россией, но тогда президентская власть реализовывала программу украинского олигархата. Сейчас исследования показывают, что большая часть населения не стремится к налаживанию нормальных отношений», — отметил эксперт.

По его мнению, это не удивительно. Большая часть сторонников взаимоотношений с Москвой перешла в Россию с Крымом. Остальные находятся в ЛДНР. Также многие уехали в РФ на заработки. Поэтому Украина потеряла свой пророссийский потенциал.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что Украина является одноразовым механизмом. Теперь она не интересна Западу.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Ищенко: все президенты Украины стремились на Запад
украина запад ищенко политолог
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru