Москва, 8 августа. С момента распада СССР все лидеры Украины ориентировались на Запад. Об этом сообщил российский политолог Ростислав Ищенко.

Нынешнее направление Киева — это не решение одного лишь президента Украины Владимира Зеленского. Аналогичный выбор был и у бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Он приходил с целью достичь мира и наладить отношения с Россией, но в реальности все оказалось иначе.

«Все президенты Украины упорно стремились на Запад. Если при Кучме или Януковиче социология показывала, что большая часть населения выступала за налаживание нормальных и прагматичных отношений с Россией, но тогда президентская власть реализовывала программу украинского олигархата. Сейчас исследования показывают, что большая часть населения не стремится к налаживанию нормальных отношений», — отметил эксперт.

По его мнению, это не удивительно. Большая часть сторонников взаимоотношений с Москвой перешла в Россию с Крымом. Остальные находятся в ЛДНР. Также многие уехали в РФ на заработки. Поэтому Украина потеряла свой пророссийский потенциал.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что Украина является одноразовым механизмом. Теперь она не интересна Западу.