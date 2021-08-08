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Заморозки придут в Камчатский край в понедельник
Общество
Заморозки придут в Камчатский край в понедельник
Пресс-служба географического факультета МГУ

Петропавловск-Камчатский, 8 августа. Заморозки ожидаются в некоторых районах Камчатки, информирует региональный главк МЧС.

Согласно данным камчатского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, во второй половине ночи и утром понедельника ожидаются заморозки до минус 3 градусов. Речь о западе Усть-Камчатского и Елизовского районов, а также Тигильском, Быстринском и Мильковском.

Управление рекомендует дачникам и аграриям укрывать растения для защиты от холода. Туристам и охотникам рекомендуется принимать меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что в июле жители Магаданской области испытали первые заморозки. Похолодание достигало минус 3 градусов.

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