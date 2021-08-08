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Грибник обнаружил останки пропавшего молодого человека в Ленобласти

  /   Обновлено: 08 августа 2021 08:13
Происшествия
Грибник обнаружил останки пропавшего молодого человека в Ленобласти
vk.com  /  Комитет по природным ресурсам

Санкт-Петербург, 8 августа. Грибник случайно обнаружил в Лужском районе Ленинградской области останки человека.

Вероятно, что останки принадлежат 21-летнему молодому человеку, который пропал в мае, но точно можно будет сказать только после опознания. Юноша исчез второго мая, когда отдыхал на даче с компанией в садоводческом массиве Дивенская. Молодой человек после встречи пошел домой, однако с того времени его никто не видел, передает сайт online47.ru.

Помимо тела грибник нашел банковскую карту и телефон, цвет которого совпадает с устройством пропавшего человека. Это и стало причиной предварительного установления личности умершего. Труп находился в двух километрах от места, где юношу видели в последний раз.

Тело пенсионерки ранее также нашли в лесу Мурманской области. Она ушла третьего августа и исчезла.

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тело труп смерть останки грибник
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