Грибник обнаружил останки пропавшего молодого человека в Ленобласти

Санкт-Петербург, 8 августа. Грибник случайно обнаружил в Лужском районе Ленинградской области останки человека.

Вероятно, что останки принадлежат 21-летнему молодому человеку, который пропал в мае, но точно можно будет сказать только после опознания. Юноша исчез второго мая, когда отдыхал на даче с компанией в садоводческом массиве Дивенская. Молодой человек после встречи пошел домой, однако с того времени его никто не видел, передает сайт online47.ru.

Помимо тела грибник нашел банковскую карту и телефон, цвет которого совпадает с устройством пропавшего человека. Это и стало причиной предварительного установления личности умершего. Труп находился в двух километрах от места, где юношу видели в последний раз.

Тело пенсионерки ранее также нашли в лесу Мурманской области. Она ушла третьего августа и исчезла.