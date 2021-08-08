Пользователь WeChat рассказал о необычных продуктах в российских супермаркетах

Пекин, 8 августа. Пользователь портала WeChat рассказал о необычных для него продуктах, которые можно купить в российских супермаркетах.

Автор статьи отметил, что шопинг в чужих странах становится отличным времяпрепровождением. В иностранных супермаркетах можно взглянуть на привычный уклад жизни по-новому и немного узнать о стиле одежды, привычках питания и ежедневном досуге местных жителей, отметил пользователь. Кроме того, в таких магазинах можно купить необычные товары, которые на родине не продаются.

К таким продуктам он отнес «слегка кислый и соленый» хлеб, молочные продукты, которые «нельзя обходить стороной» ни в коем случае, и «русскую колбасу». Последняя, по словам автора, имеет пряный вкус, ее можно нарезать тонкими ломтиками и употреблять в пищу сразу или, добавив обжаренной в готовое блюдо.

Пользователь WeChat не обошел стороной и водку. Ее автор рекомендовал обязательно захватить с собой, уезжая из России. Кроме того, он посоветовал обратить внимание на икру, майонез и шоколад.

Ранее пользователь WeChat ответил на самые распространенные вопросы жителей КНР о русских людях. По его словам, россияне ненавидят холод, не держат дома медведей и улыбаются по настроению, а не из вежливости.