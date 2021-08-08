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Князь Дома Романовых распишется со своей возлюбленной в московском ЗАГСе

  /   Обновлено: 08 августа 2021 07:55
Общество
Князь Дома Романовых распишется со своей возлюбленной в московском ЗАГСе
Невские Новости

Москва, 8 августа. Великий князь Георгий Михайлович Романов, который является потомком третьего сына Александра II, зарегистрирует брак с избранницей в Хамовническом ЗАГСе Москвы.

При подаче заявления советник директора канцелярии Российского императорского дома иеромонах Никон сопровождал представителя знатного рода и его будущую жену. Сам монах-священник назвал великой честью посетить с Романовым ЗАГС. Бракосочетание пройдет этой осенью.

Недавно Федеральное агентство новостей опубликовало хронологию событий последней ночи жизни Николая II и царской семьи. Их убийство произошло 103 года назад, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге.

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