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Мотоциклист разбился насмерть на лесной дороге в ЯНАО

  /   Обновлено: 08 августа 2021 07:57
Происшествия
Мотоциклист разбился насмерть на лесной дороге в ЯНАО
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ноябрьск, 8 августа. Смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло на лесной дороге в Ямало-ненецком автономном округе (ЯНАО).

Трагедия произошла около 15:00 (17:00 по московскому времени) в субботу, 7 августа, в Ноябрьске, сообщает «Север-Пресс». По данным портала, в районе карьеров за городом 24-летний мотоциклист не справился с управлением и столкнулся с деревом.

Мужчина погиб на месте, врачи скорой помощи констатировали смерть пострадавшего. На месте происшествия работают автоинспекторы, начата проверка, заявили в городском отделе ГИБДД.

Ранее в Новом Уренгое в многоквартирном доме на улице Молодежной при взрыве бытового газа пострадал мужчина. Его увезли в больницу с ожогами кистей, сообщили в региональном главке МЧС.

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