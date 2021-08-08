Режиссер «Живой стали» хочет снять сиквел с Райаном Рейнольдсом

Лос-Анджелес, 8 августа. Режиссер кинофраншизы «Живая сталь» Шон Леви хочет, чтобы в сиквеле главные роли исполнили актеры Хью Джекман и Райан Рейнольдс.

Научно-фантастический боевик 2011 года рассказывал историю бывшего боксера Чарли Кентона, который пытался заработать с помощью поединков роботов, но при этом должен был наладить отношения с сыном. В главных ролях киноленты сыграли Хью Джекман, Энтони Маки, Эванджелин Лили и Дакота Гойо. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Звезда кинофраншизы «Люди Икс», исполнивший роль Росомахи, уже несколько лет шутливо соперничает с Райаном Рейнольдсом. Актеры часто подкалывают друг друга посредством соцсетей. Однако теперь, похоже, они поучаствуют в одном проекте.

В 2016 году стало известно, что «Живая сталь» получит продолжение. Ее постановщиком назначен Шон Леви, чей фильм «Главный герой» с Рейнольдсом выйдет в кинотеатрах 12 августа.

«Ну, я скажу так, мы с Хью никогда не переставали чувствовать любовь к «Живой стали». Мы с Хью буквально на прошлой неделе говорили об этом. Так что я бы никогда не сказал «никогда» по поводу сиквела. Кроме того, мы с Хью друзья. Мы с Райаном друзья. Я соберу их вместе. Будь то в «Живой стали» или в другом фильме, я буду руководить этими двумя удивительными парнями и дорогими друзьями в своем фильме», — резюмировал Леви.

Ранее стало известно, что в следующем году начнутся съемки приквела «Голодных игр» от студии Lionsgate. Он будет основан на романе писательницы Сьюзен Коллинз «Баллада о певчих птицах и змеях».