Москва, 8 августа. Президент Украины пытается собрать под себя русофобствующих избирателей. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

По его мнению, украинский лидер неправильно формулирует мысли. Даже мэр Киева Виталий Кличко не умеет говорить как Зеленский.

«Он пытается собрать под себя русофобствующих избирателей, хотя они в основном голосуют за Порошенко. Зеленский не оставляет надежды стать самым главным русофобом на Украине и получить голоса этих избирателей. Поэтому он пытается проводить «порошенковскую» политику, более радикальную чем у Порошенко», — подчеркнул Ищенко.

Он считает, что политик ориентируется на основную часть избирателей, которые не хотят выстраивания отношений с Россией. Несмотря на то, что около 40% украинцев не против вернуть торговлю с Москвой, 60% выступают против этого, а потому Зеленский следует этому настроению.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о возврате ЛДНР под контроль Киева — это попытка выдать желаемое за действительное.