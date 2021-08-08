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Винер-Усманова прокомментировала результат российских гимнасток на ОИ в Токио

  /   Обновлено: 08 августа 2021 07:53
Спорт
Винер-Усманова прокомментировала результат российских гимнасток на ОИ в Токио
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Москва, 8 августа. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала результат российских гимнасток на Олимпийских играх в Токио.

Она отметила, что по итогам выступления гимнасток не имеет претензий к тренерскому штабу. После группового многоборья Винер-Усманова назвала проведение олимпийских соревнований по художественной гимнастике полным крахом.

Глава федерации также сообщила РИА Новости, что результаты российских гимнасток в Токио говорят о том, что имело место прямое задание остановить гегемонию России.

Винер-Усманова прокомментировала ситуацию с российской гимнасткой Диной Авериной, которая завоевала серебро в личном многоборье. Победу отдали израильтянке Линой Ашрам, хотя спортсменка в ходе выступления совершила грубейшую ошибку — уронила ленту.

После инцидента о несправедливом судействе заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, заслуженный мастер спорта России, депутат Госдумы Светлана Журова.

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винер-усманова художественная гимнастика олимпиада-2020
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