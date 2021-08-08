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МВД уточнит действия экзаменатора и соискателя на практическом экзамене на права

  /   Обновлено: 08 августа 2021 07:24
Общество
МВД уточнит действия экзаменатора и соискателя на практическом экзамене на права
Агентство городских новостей Москва  /  Любимов Андрей

Москва, 8 августа. МВД России пересмотрит действия экзаменатора и соискателя на практическом экзамене на право управления транспортным средством, сообщили в пресс-центре ведомства.

Новый административный регламент МВД вступил в силу 1 апреля. Он исключил площадку в качестве отдельного экзамена. Оценивать будущих водителей сотрудники ГИБДД стали только в условиях дорожного движения.

В пресс-центре МВД сообщили ТАСС, что с момента вступления в силу административного регламента проводится изучение правоприменительной практики его положений. Уже отмечены требующие уточнений вопросы. Однако в ведомстве не видят необходимости вносить в административный регламент концептуальные изменения.

Всего по новым правилам с 1 апреля по 20 июля в России выдано 411 тысяч водительских удостоверений. Это почти вдвое меньше аналогичного периода 2020 года, отметили в МВД. Но в министерстве считают, что пока сложно объективно оценить влияние на общую статистику аварийности по вине успешно сдавших экзамены по обновленным правилам водителей. Сделать такие выводы можно будет по истечении первого года, уточнили в МВД.

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ГИБДД мвд экзамен на права
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