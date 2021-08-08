Политолог Ищенко: на Украине остались только националисты

Москва, 8 августа. Жители Украины разочарованы. Однако власть не сможет обвинить своих противников, поскольку их уже нет, остались только националисты. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» на своем YouTube-канале выложил ролик, в котором обсудил общую гражданскую позицию на Украине. По его мнению, люди недовольны, поскольку их уровень жизни достиг критической черты.

«Возникает вопрос: «Кто виноват?». А уже все, коммунистов уже нет. Они уже давно не только не при власти, но даже не в политике. Партии регионов тоже нет. Остались только умеренные и неумеренные националисты. Те, кто умеренно и неумеренно хотел обстреливать Донбасс. Те, кто умеренно вел гражданскую войну, и неумеренно», — отметил эксперт.

Он считает, что именно они и будут отвечать за все. С момента государственного переворота в 2014 году украинская экономика была разрушена. Теперь правительство будет вгрызаться друг другу в глотки ради оставшихся ресурсов, поскольку на всех уже не хватает.

Ранее Ростислав Ищенко ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на выселение жителей ЛДНР.