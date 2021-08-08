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Российский сегмент МКС планируют подключить к спутниковой системе ГЛОНАСС
Технологии
Российский сегмент МКС планируют подключить к спутниковой системе ГЛОНАСС
Пресс-служба Роскосмоса  /  Космонавт Олег Новицкий

Москва, 8 августа. Российский сегмент Международной космической станции (МКС) планируют подключить к спутниковой системе ГЛОНАСС для помощи в стыковке космических кораблей.

Информация об этом стала известна от оператора российского сегмента МКС. На нем в данный момент установлено устройство АСН-М, которое принимает сигналы только от американского GPS.

В настоящее время ведется разработка нового аппарата АСН-КМ, который будет работать как на GPS, так и на ГЛОНАСС. По словам разработчиков, это снизит уровень погрешности, который определяет положение МКС, что позволит космическим кораблям подходить вплотную к станции перед стыковкой.

Недавно госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что перестыковка космического корабля «Ю. А. Гагарин» с модуля «Рассвет» при МКС на новый модуль «Наука» произойдет 28 сентября.

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