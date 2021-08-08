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Украинский истребитель перехватил самолет контрабандистов над Карпатами

  /   Обновлено: 08 августа 2021 07:18
Общество
Украинский истребитель перехватил самолет контрабандистов над Карпатами
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 3.0

Киев, 8 августа. Украинский истребитель МиГ-29 перехватил контрабандистский самолет Ан-2 над Карпатскими горами.

Экипаж самолета незаконно летел в Румынию и перевозил контрафактные сигареты. Информация об этом стала известна от издания «Думская». Перехват произошел 7 августа над городом Косов приграничной Ивано-Франковской области, самолет Ан-2 совершил посадку на аэродроме в Коломые.

Недавно таможенники остановили грузовик с крупной партией контрабандного нефрита на границе России и Казахстана. Стоимость незаконного товара оценивается в 400 млн рублей.

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